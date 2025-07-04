نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. مي كساب تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "أبطال الجمهورية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنان مي كساب لتصوير أحدث أعمالها الدرامية، والتي تحمل اسم "أبطال الجمهورية"، التي تعاقدت عليه مؤخرًا، والمكون من 10 حلقات، يوم الأحد المقبل، تمهيدًا لعرضه قريبًا.

آخر أعمال مي كساب

أما على صعيد مي كساب، فقد سجلت حضورًا قويًا خلال موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل المداح 5 أمام النجم حمادة هلال، بمشاركة نخبة من النجوم مثل غادة عادل، خالد الصاوي، ودارين حداد.

كما أطلّت في نفس الموسم من خلال مسلسل العتاولة مع النجم أحمد السقا، في تجربة درامية ذات طابع شعبي، تأليف هشام هلال وإخراج مصطفى جمال هاشم.