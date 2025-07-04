نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إيمان العاصي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة إيمان العاصي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة وجذابة من إجازتها الصيفية.

آخر أعمال إيمان العاصي



وكان آخر أعمال إيمان العاصي هو مسلسل "برغم القانون"، الذي عُرض خارج السباق الرمضاني السابق، من بطولة: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، رحاب الجمل، فرح يوسف، هبة خيال، وعابد عناني.



قصة مسلسل "برغم القانون"



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول "ليلى"، المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد. تكتشف في صباح أحد الأيام اختفاء زوجها دون سبب واضح، وبعد محاولات عديدة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام عشر سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت طفلين، "ليلى" و"هاشم". ومع تقدم الأحداث، تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السبب الحقيقي وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده، على الرغم من حبه الشديد لهم.