نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يواصل تصدره لتريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان عمرو دياب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "ابتدينا"، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية.



وتواجد عمرو دياب في صدارة قائمة الكلمات الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي العربي.

تفاصيل ألبوم "ابتدينا"



ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد يضم 15 أغنية "ابتدينا" تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.