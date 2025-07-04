نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. رامي جمال يحتفل بنجاح أحدث ألبوماته الغنائية "محسبتهاش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان رامي جمال بالنجاح الكبير الذي حققه ألبومه الجديد "محسبتهاش"، وتصدر عدد كبير من أغانيه تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر رامي جمال، صورة له، وعلق عليها قائلًا:" عد يوم من نزول الالبوم الحمد لله بفضل ربنا الالبوم في ٣ اغاني ترند ١و٢و٣ يوتيوب يهمني أنا والصناع الشاطرين اللي تعبو معايا نعرف رايكم في ايه أكتر اغاني عجبتكم بالترتيب".

تفاصيل الألبوم



يضم ألبوم “محسبتهاش” 15 أغنية تنقلت بين الرومانسية والدراما، وشارك في كتابتها وتلحينها مجموعة كبيرة من أبرز صناع الأغنية، فقد تعاون رامي جمال مع هاجر نبيل، أحمد المالكي، محمد النادي، محمد القياتي، بلال سرور، أيمن بهجت قمر، رضا المصري، عليم، حسام سعيد وغيرهم من الشعراء، بينما حملت الألحان توقيعات علي الخواجة، محمد خلف، مصطفى العسال، بلال سرور، فارس فهمي، سامر أبو طالب، ومحمد أنيس.



وتولى التوزيع عدد من الأسماء المميزة منهم وسام عبد المنعم، أحمد أمين، محمد ياسر، أنور عمرو، أحمد عبد السلام، ومحمد مغربي، في حين أشرف على الماستر إلهامي دهيمة وأحمد وسام، ما أضفى على الألبوم ثراءً فنيًا وتنوعًا واضحًا في الأسلوب والصوت.