نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلقاءات تعزز الوعي.. ثقافة الشرقية تواصل احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة الشرقية عددا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

واحتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، أقام ثقافة شنبارة الميمونة محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو.. إرادة شعب"، تحدث خلالها الشيخ جمال أبو اليزيد، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، عن أحداث الثورة التي مثلت لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، عندما خرجت الملايين لتصحيح المسار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، أعد بيت ثقافة أبو حماد لقاء بمركز الشباب تناول خلاله سمير الجابري، مدير التعليم الإعدادي سابقا، أبرز إنجازات الثورة.



هذا بالإضافة إلى لقاء مماثل عقدته مكتبة الصوفية الثقافية بعنوان "انتصارات ثورة يونيو" بمدرسة مجمع شريبة، ومحاضرة قدمتها نفيسة منصور، مدير قصر ثقافة كفر صقر، بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، مع أمسية أدبية بقصر ثقافة العاشر من رمضان، أدارها الشاعر إسلام سعيد، وتحدث خلالها الشاعر اللواء عبد السلام عبد النبي، عن الأحداث التي سبقت ثورة 30 يونيو.

أمسية عصام صقر

كما شهد قصر ثقافة الزقازيق أمسية أدارها الشاعر والناقد عصام صقر، أوضح خلالها الأديب والناقد محمد الديب، رئيس نادي الأدب، أسباب نجاح الثورة والتي من أهمها التحالف المتين بين الشعب والجيش، أعقب ذلك ورشة تصميم لوحات فنية للأطفال تدريب تريزا فريد، بالإضافة إلى ورشة أخرى نفذها كل من محمد طرية وفاتن محمد بقصر ثقافة الطفل.

محاضرة ببيت ثقافة شنبارة الميمونة

من ناحية أخرى وضمن برامج إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الشرقية، أقيمت محاضرة ببيت ثقافة شنبارة الميمونة بعنوان "الاقتصاد الأخضر وخفض التلوث"، أوضح خلالها حمدي توفيق، أمين المكتبة، مفهوم الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته في قطاعات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية.

فيما أقام بيت ثقافة القنايات محاضرة بعنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية"، ناقش خلالها محمد إبراهيم، مفهوم الهجرة غير الشرعية، موضحا أسبابها، ودور الدولة في التصدي لها.