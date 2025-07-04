رئيس جمهورية فنزويلا وحرمه يزوروا جناح الدار المصرية "حابي للنشر والتوزيع" أثناء افتتاح معرض فنزويلا الدولي للكتاب

القاهرة - محمد ابراهيم - زار نيكولاس مادورو، رئيس جمهورية فنزويلا وحرمه، جناح الدار المصرية "حابي للنشر والتوزيع" في افتتاح معرض فنزويلا الدولي للكتاب.

رافق رئيس فنزويلا، خلال الزيارة سفير مصر كريم أيمن، ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزير الإعلام فريدي نانيز، ووزير الثقافة الفنزويلي.

وأهدى الدكتور محمد إبراهيم طعيمة رئيس دار حابي، رئيس الجمهورية الفنزويلي والوفد المرافق له، مجموعة من إصدارات الدار باللغة الإسبانية، وبعض الهدايا التي تحمل الطابع الفرعوني والهوية المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب التي تتحدث عن تاريخ مصر وبعض الشخصيات المؤثرة مثل الزعيم جمال عبدالناصر.

وتحدث رئيس الجمهورية الفنزويلي، عن الزعيم جمال عبدالناصر، والدعم الذي قدمه لبلاده.

وافتتح معرض فنزويلا الدولى للكتاب دورته الـ21، فى ساحة الشباب فى كاراكاس، والذي جاء تحت شعار "القراءة تنسي الإنسان"، ويشارك بالمعرض أكثر من 18 دولة.

وتحل مصر ضيف شرف المعرض هذا العام، بمناسبة مرور 75 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

و يعد معرض فنزويلا الدولى للكتاب أحد أكبر الأحداث الثقافية السنوية في البلاد، ويشارك فيه هذا العام ما يقرب من 97 عارضًا وطنيًا ودوليًا موزعين على مائة جناح في معرض كاراكاس الوطني للفنون.