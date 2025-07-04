نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى كامل يعلن موعد ومكان عزاء أحمد عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، عن موعد ومكان عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر، الذي وافته المنية أول أمس الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 42 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ومن المقرر إقامة عزاء أحمد عامر يوم الأحد المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين بحضور أسرته لتلقي العزاء.

وفاة أحمد عامر



ويذكر أن الفنان رضا البحراوي قد أعلن خبر وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ونشر رضا البحراوي صورة الفنان أحمد عامر وكتب عليها: "إن لله وإن إليه راجعون أخويا الفنان أحمد عامر في زمة الله اللهم أغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جناته اللهم أمين يارب العالمين".