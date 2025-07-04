ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تتحدث عن نفسها".. قطاع المسرح يطلق النسخة الثامنة لمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تتحدث عن نفسها"، ونحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يطلق قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، النسخة الثامنة لمسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، بعد ما حققت نجاحا كبيرا فى الدورات السبع السابقة، واكتشاف ودعم العديد من الأصوات الشابة الذين أثبتوا تواجدهم على الساحة الفنية.

وتأتي المسابقة حرصا على استلهام التراث الغنائي الوطني في مصر، والذي يزخر بالعديد من الأعمال الغنائية التي رسخت في وجدان الجماهير.

تجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

شروط المسابقة

شروط المسابقة هى ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء ) بصيغة MP3، آخر موعد لاستقبال الأعمال يوم ٣١ أغسطس ٢٠٢٥.

يتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على الفيس بوك، ويتم تعبئتها إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]،

وللمصريين بالخارج، يتم إرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]

والجدير بالذكر أن النسخة السابعة من المسابقة، فاز بالمركز الأول الفنان "أحمد حسن" عن أغنية "يوم ميلادي" كلمات محمد طلعت وألحان أحمد حسن وتوزيع شريف منير الوسيمي، وحصل على المركز الثاني الفنان "علي الألفي" عن أغنية "الدفعة" كلمات أحمد شلبي وألحان وتوزيع علي الألفي، وفاز بالمركز الثالث الفنانة "هالة غلوش" عن أغنية "مصر الحلوة" كلمات سلمى رشيد وألحان وتوزيع وسام أشرف شعيب، وحصد المركز الرابع الفنانة "سلمى مصطفى" عن أغنية "التاريخ مكتوب عشانها" كلمات مصطفى شاهين وألحان عمرو نوار وتوزیع محمد بدر، وفاز بالمركز الخامس الفنانة "شهد السعدني" عن أغنية "بلاد الخير" كلمات وليد الليثي وألحان وتوزيع أحمد علاء علي.