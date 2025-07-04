جوزيف عطية في حوار لـ دوت الخليج الفني: وضعت تجربتي الشخصية في " أغنية سلام" لهذا السبب.. وفكرة الاعتزال بعيدة عني حاليًا ( حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -

جرش مسرح عريق ومتشوق لمواجهة جمهوره الرائع

استلهمت فكرة" سلام" من تجربة شخصية

الأغاني المستلمة من تجارب شخصية تكون أكثر تأثيرا في الجمهور

اتمنى إعادة تقديم أغاني تراثية لوديع الصافي

الموسيقى علاج للجمهور في ظل الأحداث الجارية

مصدر سلامي هم عائلتي ووطني وإيماني

عاد الفنان جوزيف عطية بشكل مميز لجمهوره الفترة الماضية من خلال طرحه أغنيتين جديدتين "سلام" و"ألف شخص"، من ألبوم " في كل مكان" الذي يحتوى على عددا من الأغاني المميزة والتي ستطرح تباعا واحدة تلو الأخرى، وكل منهما يحتوى على شكل موسيقى جديد وتصوير مختلف.

كما يستعد عطية للمشاركة بمهرجان "جرش" للثقافة والفنون في دورته الـ 39، لذلك حاوره دوت الخليج الفني من أجل الحديث عن التفاصيل الفنية للأغاني ومشاركته في المهرجان، وجوانب أخرى عن صناعة الموسيقى خاصة في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة العربية.

وإلي نص الحوار:-

تشارك للمرة الثانية في مهرجان جرش.. ما الذي حمسك مرة للمشاركة مرة أخري وماذا يمثل لك هذا المهرجان؟



يشرفني أن أشارك للمرة الثانية في مهرجان جرش، أحد أعرق المسارح التي يحلم كل فنان بالوقوف عليها، متشوق للغاية للوقوف أمام جمهور جرش الرائع.



- ألبوم جديد يحتوي على سبعة أغاني تحت عنوان " في كل مكان" لماذا اخترت هذا الأسم ليكون عنوانا للألبوم.. وكيف كانت تحضيراته ؟



اخترت هذا العنوان، لأنني شعرت أنه جذاب، وشعرت أنه يعطي انطباعًا بأنني معكم في كل مكان، وجلست ليالي طويلة من التسجيل في الاستوديو، وكنت في أجواء مليئة بالحماس والسعادة لمشاركة النتيجة مع الجمهور وانتظار ردود أفعالهم.

ألبوم'في كل مكان "

- طرحت إحدى أغنيات الألبوم " سلام" التي استلمت فكرتها من تجربة شخصية لك.. ما الذي شجعك على ذلك ؟

نعم، " أغنية سلام" هي تجربة شخصية عشتها، وفكرتها جاءت عندما كنت جالسًا مع الكاتب رامي شلهوب عندما أخبرته قصة عني وعن فتاة كنت أواعدها وانفصلنا لأسباب معينة، فاستلهم على الفور فكرة إنشاء أغنية "سلام".



- هل ترى أن الاغاني المأخوذة من تجارب شخصية تكون نسبتها أكبر في النجاح والتصديق لدي الجمهور ؟



نعم، أعتقد أن الجمهور سيتفاعل أكثر مع الأغنية، لأنها نابعة من شيء حقيقي.

- من هم مصدر السلام والطمأنينة في حياة جوزيف عطية ؟

عائلتي، أصدقائي، بيتي، موطني وإيماني.



- وما هي معايير أختيار جوزيف عطية للاغاني بشكل عام ؟ وهل مضمون الأغنية وفكرتها هو الذي يفرض عليك قرار تصويرها على طريقة الكليب أم لا. ؟

عادةً عندما أستمع إلي أغنية لأول مرة وأعجب بها، أختار أن أقدّمها، ولا توجد قواعد ثابتة، وبالفعل تصوير فيديو كليب للأغنية يعتمد على عدة عوامل مثل رأي الإدارة والفريق الخاص بي.

جوزيف عطية



- ما المطرب أو المطربة التي تتمنى مشاركتهم في ديو غنائي ؟ وهل هناك شروطا للمشاركة مع أحد ؟

لا يوجد شخص محدد، الأمر يعتمد على الكيمياء بيني وبين الفنان الآخر.

الشامي، ويجز، سيلاوي، جيل جديد من الشباب العربي استطاع تحقيق شهرة واسعة في وقت قصير رغم صغر سنه.. كيف رأيت نجاح كلا منهما والشكل الذي يقدمه للجمهور ؟

- فنانون شباب يقدمون أنماطًا موسيقية مختلفة تنال إعجاب الناس.

هناك عدد من المطربين والمطربات تسعى لإحياء التراث مرة أخرى عن طريق إعادة تقديم الاغاني القديمة بشكل مختلف.. ما رأيك في ذلك وهل من الممكن أن تسعى لهذا الأمر ؟

- لمَ لا؟ سيكون شرفًا كبيرًا لي أن أقدّم أغنية لفنان أيقوني، مثل الدكتور وديع الصافي على سبيل المثال.

خطوة التمثيل تشغلك في الوقت الحالي أم لا ؟

- ليس حقًا، أنا أركّز حاليًا على ألبومي وحفلات الصيف، لكنني أحب التمثيل كثيرًا، وربما في يوم من الأيام سأخوض هذه التجربة.

في ظل الأحداث السياسية التي نعيشها في المنطقة.. كيف ترى دور الفن حاليا وهل مازال لديه تأثير على أن يخرج الجمهور من الحالات النفسية السيئة ؟

- لطالما كانت الموسيقى وسيلة علاج للناس وطريقة للشفاء من كل ما هو من حولنا، وهذا ما أحاول أن أعبّر عنه من خلال موسيقتي.

جوزيف عطية

صرحت أنك أحيانا ما تفكر في الاعتزال ثم تتراجع.. لماذا؟ وما الحالة التي يقرر فيها جوزيف عطية الابتعاد بشكل نهائي؟

- هناك عوامل كثيرة يمكن أن تؤثر في هذا القرار، ولكنني حاليا أستمتع بما أقدمه وأتلقى حب ودعم ممن حولي، وبالتالي فكرة الاعتزال تظل بعيدة عني.