نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستوفر نولان يُشعل السينمات بـ«The Odyssey».. ملحمة أسطورية جديدة تُعيد أمجاد هوميروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت شركة Universal Pictures أول بوستر تشويقي لفيلم The Odyssey للمخرج العبقري كريستوفر نولان، كاشفة عن مشروع سينمائي ضخم قادم إلى صالات العرض في 17 يوليو 2026، ويبدو أن الجمهور سيكون على موعد مع عمل لا يشبه أي شيء سبق أن قُدِّم في هذا النوع.

الفيلم، الذي يجمع نخبة من نجوم الصف الأول على رأسهم مات ديمون في دور البطل الإغريقي أوديسيوس، يستند إلى ملحمة هوميروس الشهيرة، لكنه لا يكتفي بسرد تقليدي، بل يعيد تشكيل الأسطورة القديمة ضمن إطار بصري وتكنيكي حديث، مستفيدًا من تقنيات IMAX الثورية التي صُمِّم بها خصيصًا.

وفي تصريح لافت، وصف أحد مؤدي المشاهد الخطرة في الفيلم، جيمس نيومان، التجربة قائلًا: "لن يُنتجوا فيلمًا كهذا مرة أخرى.. نولان يعمل بلا قيود، وفي أفضل حالاته.. إنها ملحمة مختلفة بكل المقاييس."

الفيلم يضم نخبة من الأسماء اللامعة بجانب ديمون، منهم توم هولاند، وزندايا، وآن هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، وتشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون، ما يجعل التوقعات في عنان السماء، خاصة مع سجل نولان السينمائي المُبهر في تقديم أفلام تتحدى الزمان والمكان والمنطق.

ويُجسد الفيلم رحلة أوديسيوس المضنية للعودة إلى وطنه بعد انتهاء حرب طروادة، في سرد يستعرض مفاهيم الولاء، والبطولة، والحيلة، والمقاومة ضد إرادة الآلهة، لكن بلمسة نولان الفريدة التي عادة ما تمزج بين العمق الفلسفي والإبهار البصري.

مع صدور البوستر الأول، اشتعلت مواقع التواصل بردود أفعال حماسية، حيث يرى البعض أن نولان قد يُعيد تعريف أفلام الملاحم الكلاسيكية، ويمنحها بعدًا عصريًا يجعل منها تجربة لا تُنسى. فهل نكون أمام "أوديسة القرن الحادي والعشرين"؟

