القاهرة - محمد ابراهيم - كارمن سليمان تفتتح ألبومها الجديد بأغنية “حب إيه يا حسرة” بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

طرحت النجمة كارمن سليمان أولى أغنيات ألبومها الجديد “أصح غلطة”، والتي تحمل عنوان “حب إيه يا حسرة”، عبر جميع المنصات الموسيقية، وسط تفاعل كبير من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية تحمل طابعًا دراميًا مليئًا بالشجن والندم، وتعكس مشاعر امرأة خذلها الحب في توقيت لم يكن مناسبًا، واعتمدت كارمن في أدائها على إحساس عالٍ وصوت ناضج، يواكب تغيرات الحالة العاطفية للنص.



تفاصيل أغنية "حب إيه يا حسرة"

وجاءت الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومقاطع موسيقية لـ توما، الذي تولى أيضًا تسجيل الصوت والمكساج والماسترينغ الرقمي، لتأتي الأغنية بتوقيع واحد من أبرز صُنّاع الموسيقى في الساحة العربية.

كارمن سليمان تطرح “حب إيه يا حسرة”.. أولى أغاني ألبومها الجديد “أصح غلطة”

وشارك في العمل على الجانب الموسيقي كل من:

• أحمد عيادي على الطبلة

• منير ماهر على الباص جيتار

• مصطفى أصلان على الجيتار

• محمود شاهي على الكيبورد



أما الكليب، فقد أخرجته ريم عيد، ومن تنفيذ شركة Butter Films، وإشراف إبداعي من وكالة Digitent World، وإنتاج MG Records MENA تحت إشراف المنتج مصطفى جاد، بالشراكة مع شركة EMPIRE.



بهذا العمل، تفتتح كارمن سليمان ألبومها “أصح غلطة” بأسلوب جديد ومختلف يراهن على النضج الفني والتجدد في الشكل والمضمون، في انتظار باقي الأغاني التي يُتوقع أن تحمل مفاجآت لجمهورها.

تفاصيل ألبوم "أصح غلطة" – Carmen 2025

الألبوم بيتضمن 10 أغاني متنوعة من حيث الألوان الموسيقية والكلمات، وبتجمع أسماء لامعة، منها: أحمد المالكي، عزيز الشافعي، عمرو الخضري، مصطفى جاد، محمد يحيى، عمرو المصري، مرام فرج، وآخرين.

آخر أعمال كارمن سليمان





وكان آخر أعمال الفنانة كارمن سليمان هي أغنية بعنوان “أسيبلك روحي”، والتي طرحتها منذ فترة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومختلف المنصات الرقمية، الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفى العسال.



وايضًا كانت كارمن قد شاركت أخيرًا في افتتاح مهرجان "موازين" الدولي بالمغرب، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها، في مشاركة لاقت استحسانًا واسعًا من الحضور والنقاد.