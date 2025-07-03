بأغنية أبو حب.. بسمة بوسيل تدخل قائمة الـ Top 10 على أنغامي

القاهرة - محمد ابراهيم - دخلت النجمة المغربية بسمة بوسيل قائمة الـ Top 10 على تطبيق أنغامي بأغنيتها أبو حب، من ميني ألبوم الجديد بعنوان "حلم".

وأغنية أبو حب، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع جلال حمداوي، وإنتاج محمد حامد شركة كاسيت ميديا.

ألبوم بسمة بوسيل الجديد

ويحتوي ميني ألبوم بسمة بوسيل الجديد "حلم"، على 6 أغاني، وهم: حلم، أبو حب، يا خسارة، هو اللي نسيني، وصلتني شي أخبار، ليه كده؟، وتصدرت من خلاله قوائم الاستماع عبر المنصات المختلفة محققة نجاحًا غير متوقع.

وكانت عادت المطربة بسمة بوسيل، من جديد للساحة الفنية بعد فترة من التوقف بسبب الحالة الصحية لابنها آدم، واستأنفت نشاطها الفني مع المنتج محمد حامد، في أغنية جديدة بعنوان أبو حب، ضمن أغاني ألبومها الجديد حلم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب ومنصات الاستماع.