القاهرة - محمد ابراهيم -



احتفل الموسيقار عمرو مصطفى بتصدر أغنية “خطفوني” للنجم عمرو دياب قوائم التريند، مؤكدًا عبر منشور له على صفحاته الرسمية أن الأغنية أصبحت “ترند رقم 1” و”غناء رقم 1”، معبّرًا عن سعادته بنجاح العمل.

وتعاون في أغنية “خطفوني” عدد من الأسماء البارزة في صناعة الموسيقى العربية، حيث جاءت كلمات الأغنية للشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، بينما تولى هندسة الصوت أمير محروس، الذي وصفه مصطفى بـ”العبقري”.

“خطفوني” ترند رقم 1.. عمرو مصطفى يحتفي بتصدر أغنية عمرو دياب الجديدة

الأغنية هي إحدى أبرز أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد “ابتدينا”، والذي يشهد مشاركة خاصة من ابنته جانا دياب، التي تظهر بصوتها في الأغنية، إلى جانب تعاون ديجيتال مع Orange وPepsi.



يُذكر أن التعاون بين عمرو دياب وعمرو مصطفى لطالما أثمر عن نجاحات جماهيرية كبيرة، ويبدو أن “خطفوني” تواصل هذا الخط، لتؤكد أن شراكتهم ما زالت قادرة على خطف الأضواء وتحقيق التميز

ويضم الألبوم 15 أغنية تمزج بين التنوع والتجديد، وهي: “خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايمًا فاكر، ارجعلها، وماليش بديل”.

آخر أعمال عمرو دياب

ويُذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب كان “مكانك”، الذي صدر منذ عامين وحقق نجاحًا كبيرًا، متصدرًا قوائم الأعلى استماعًا في مصر والمنطقة العربية على مختلف المنصات الموسيقية.