نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يوقع ثلاثيته مع الهضبة في ألبوم "ابتدينا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشعل النجم عمرو دياب أجواء الصيف بطرحه ألبومه الجديد “ابتدينا”، الذي أصبح متاحًا الآن عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، بعد حملة ترويجية قوية شوق خلالها الجمهور لمفاجآت الألبوم.

ويضم الألبوم 15 أغنية جديدة، تمزج بين الألوان الموسيقية المختلفة، من بينها: “خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، وماليش بديل”.

وشهد الألبوم مشاركة مميزة من أبناء الهضبة؛ إذ شارك عبد الله عمرو دياب في أغنية “يالا”، بينما أضفت جانا لمسة خاصة بمشاركتها في “خطفوني”.

الألبوم يضم أيضًا أغنية “ما تقلقش” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، الذي ساهم كذلك في تلحين “يالا” و”يا بخته”.

يُذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب كان “مكانك”، الذي صدر قبل عامين، وحقق وقتها نجاحًا واسعًا بتصدره قوائم الأعلى استماعًا في مصر ومختلف الدول العربية.