نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاغ جديد للنائب العام من الفنانة زينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت الفنانة زينة بطلبين إلى النائب العام والمحامى العام لنيابات 6 أكتوبر، وذلك لسرعة الفصل في التحقيقات التي إجرتها نيابة 6 أكتوبر في واقعة تعرض إبنيها لهجوم من كلب شرس يمتلكه جارها، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم بالشيخ زايد.

وتضمن الطلب المقدم من الفنانة زينة إلى المحامى العام لنيابات 6 أكتوبر أنها وأن حررت محضرا رقم 2282 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد الثاني منها وبصفتها وصية على أولادها القصر (زين الدين أحمد عز وعز الدين أحمد عز)، ضد جارها وزوجته، والحارس والحائز والمسئول عن الكلب المتسبب في جرح ابنها، وآخرين قد تسافر عنهم التحريات مشكو في حقهم.

وأضافت زينة في طلبها أنه بتاريخ 1 يوليو تقدمت بطلبين إلى النيابة المختصة أولا الإدعاء مدنيًا قبل المشكو ضدهم بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وثانيا طلب صورة رسمية من كافة أوراق القضية والمستندات، الا ان الطلبين تم رفضهما.

1- تمكينها من الادعاء المدني عن نفسها وبصفتها والدة الطفلين زين الدين وعز الدين احمد عز الدين ضد المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفاتهم من اتخاذ إجراءات الادعاء المدني بمبلغ 100 ألف جنيه، كتعويض مؤقت عن الأضرار مادية وأدبية ومعنوية التي ترتبت على أفعال المشكو ضدهم غير المشروعة على سبيل التعويض المؤقت في أقرب وقت وعلى أي حالة كانت عليها الدعوى وقبل الانتهاء من التحقيقات.

2- التصريح للطالبة بسرعة استلام صورة رسمية من أوراق القضية والمرفقات والمستندات المودعة فيها حتى نتمكن من مباشرة الدفاع عن حقوق الشاكية وطفليها.

3- استعجال تنفيذ قرارات النيابة العامة تمهيدًا لتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة على ضوء التحقيقات عقب تنفيذ البندين الأول والثاني لتمكيينا من مباشرة حقوق الدفاع قبل التصرف في الأوراق.

تفاصيل الواقعة

يذكر أن هناك اتهامات متبادلة بين الفنانة زينة وجارتها، حيث اتهمت الأولى طفل وأسرته بتعريض حياة نجليها للخطر بعد الهجوم على أبنائها باستخدام كلب مفترسفي ملعب كرة قدم داخل كومبواند في منطقة الشيخ زايد.

وقالت الفنانة زينة خلال التحقيقات، إنها تفاجئت بتصال هاتفى من ابنها يستغيث بها بعد تعرضه وشقيقه لهجوم من كلب شرس أطلقه طفل أخر يسكن بجوارهم على أبناء زينة لخروجهم من الملعب.

وأضافت أنها توجهت لمنزل الطفل صاحب الكلب، وفوجئت بتصرفات والدته توجه لها السباب بعدما اشتكت لهم من تصرفات نجلها واطلاقه كلب شرس على أولادها، فقررت التوجه لقسم الشرطة وتحرير بلاغ ضدها.

وفي المقابل، تقدم أهل الطفل صاحب الكلب، ببلاغ يتهم فيه الفنانة بمحاولة دهس نجله عمدًا بسيارتها داخل شوارع الكومبوند عقب المشاجرة، ما أسفر عن إصابته بكدمة في الكتف، كما اتهمها بالتعدي بالسب على أسرته.

يذكر أن مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من قسم شرطة الشيخ زايد ثان، يفيد بتلقي بلاغ من الفنانة زينة تتهم فيه نجل جيرانها بإطلاق كلب شرس تجاه طفليها التوأم "زين الدين" و"عز الدين" أحمد عز (11 عامًا)، ما أسفر عن إصابتهما إثر سقوطهما أثناء الهروب.