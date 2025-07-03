منة عدلي القيعي تكتب سطرًا جديدًا في تاريخ الهضبة.. أول شاعرة بألبومات عمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ الهضبة، تشهد مسيرة عمرو دياب الفنية محطة جديدة ومميزة، حيث يضم ألبومه الجديد “ابتدينا” صوتًا نسائيًا للمرة الأولى في عالم الكلمة.

فقد كتبت الشاعرة منة عدلي القيعي أغنية “يا بخته”، لتصبح أول شاعرة تتعاون مع عمرو دياب في ألبوم رسمي، بعد سنوات اقتصرت فيها أغانيه على كلمات شعراء رجال فقط.

ويضم الألبوم 15 أغنية تمزج بين التنوع والتجديد، وهي: “خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايمًا فاكر، ارجعلها، وماليش بديل”.



كما يشهد “ابتدينا” لمسة عائلية خاصة، إذ يشارك عبد الله نجل الهضبة في أغنية “يالا”، بينما تشارك ابنته جانا بصوتها في “خطفوني”، في ظهور غنائي مميز لأولاده داخل مشروعه الفني.

يُذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب كان “مكانك”، الذي صدر منذ عامين وحقق نجاحًا كبيرًا، متصدرًا قوائم الأعلى استماعًا في مصر والمنطقة العربية على مختلف المنصات الموسيقية.