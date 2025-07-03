علاء مرسي في عيد ميلاده.. موسم استثنائي يعيد رسم ملامح مشواره

القاهرة - محمد ابراهيم - علاء مرسي يحتفل بعيد ميلاده بـ"وش خير" فني في 2025.. عام التوهج والتنوع

يحتفل اليوم، الخميس 3 يوليو، الفنان علاء مرسي بعيد ميلاده، وسط حالة من النشاط الفني الملحوظ الذي يشهده هذا العام، والذي وصفه بنفسه بـ”وش الخير”، نظرًا لتعدد مشاركاته الدرامية والسينمائية خلال موسم 2025، والتي منحته فرصة استثنائية لتقديم شخصيات مختلفة ومتنوعة أضافت لرصيده الفني بُعدًا جديدًا.

الفنان علاء مرسي



علاء مرسي، ابن محافظة كفر الشيخ، واحد من الوجوه الكوميدية المحببة للجمهور المصري والعربي، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، دفعة عام 1998، ونجح على مدار أكثر من عقدين في ترسيخ اسمه ضمن قائمة الفنانين المتميزين بأدوارهم، سواء في الدراما أو السينما.

هذا العام، تألق في مجموعة من الأعمال البارزة، منها مسلسل “قهوة المحطة” الذي اعتمد على البطولة الجماعية، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، وشارك فيه نخبة من النجوم، أبرزهم بيومي فؤاد، أحمد غزي، رياض الخولي، هالة صدقي، وأحمد خالد صالح.

كما شارك في مسلسل “شهادة معاملة أطفال” أمام النجم محمد هنيدي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمود حافظ، نهى عابدين، صبري فواز، وسما إبراهيم.



ومن الأعمال الأخرى التي تميز بها هذا العام أيضًا: “عقبال عندكوا”، “ولاد الشمس”، “وجودر 2”، إلى جانب مشاركته السينمائية اللافتة في فيلم “فار بـ7 أرواح”.

علاء مرسي يتميز بخفة ظل فطرية وحضور قوي، ويمتلك قدرة لافتة على التنقل بين الأدوار الجادة والكوميدية بسلاسة. وقد بدأ مسيرته في التسعينيات وشارك في العديد من الأعمال التي تركت بصمة، من بينها “همام في أمستردام”، “الناظر”، و”محامي خلع”، إلى جانب عدد من المسرحيات البارزة.



ويبدو أن 2025 سيكون عامًا فارقًا في مشواره، ليس فقط بسبب كثافة مشاركاته، بل لما حمله من فرص فنية حقيقية لتقديم قدراته التمثيلية في ثوب جديد ومختلف.