نسرين أمين بين “صقر وكناريا” و”بيج رامي”.. تنوع الأدوار وخفة الظل في موسم سينمائي مزدحم

القاهرة - محمد ابراهيم -



تعيش الفنانة نسرين أمين حالة من النشاط السينمائي اللافت خلال موسم صيف 2025، حيث تطل على الجمهور في أكثر من عمل متنوع، ما بين الكوميديا والحضور كضيفة شرف مميزة.

وتشارك نسرين في فيلم “صقر وكناريا” مع النجمين محمد إمام وشيكو، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها التي تقدم خلالها شخصية كوميدية ضمن أحداث الفيلم، المقرر طرحه في موسم الصيف. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبد الله، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، خالد الصاوي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم دياب، محمود عبد المغني، ونسرين أمين.



وفي تجربة أخرى مختلفة، تواصل نسرين أمين تعاونها مع رامز جلال من خلال فيلم “بيج رامي”، الذي يعد اللقاء الثاني بينهما بعد ظهورها كضيفة شرف في فيلم “رغدة متوحشة”، حين جسدت دور زوجته ووالدة ابنه.



أما في “بيج رامي”، فتجسد نسرين دور زوجة محمد عبد الرحمن “توتا”، ضمن أحداث تدور في إطار كوميدي. الفيلم من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، وتأليف فاروق هشام ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم.



وكان آخر ظهور سينمائي لنسرين من خلال فيلم “الدشاش”، حيث شاركت في بطولته إلى جانب محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

بهذا التنوع اللافت في اختياراتها، تؤكد نسرين أمين قدرتها على التنقل بين الأدوار الكوميدية والجادة، وتثبت أنها واحدة من النجمات اللاتي يتمتعن بحضور خاص يثري أي عمل تشارك فيه، سواء في البطولة أو كضيفة شرف.