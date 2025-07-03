في أول أكتوبر.. مروان خوري في ضيافة أوبرا دبي

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم اللبناني مروان خوري لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح أوبرا دبي يوم 1 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي بجمهوره في سهرة موسيقية استثنائية يقدم خلالها باقة من أجمل أغنياته التي جمعته بمحبيه على مدار مشواره، ما بين الكلاسيكيات العاطفية وأحدث إصداراته.



ويأتي الحفل بعد نجاح حفله الأخير الذي أحياه في فبراير الماضي ضمن فعاليات عيد الحب، حين قدّم مروان باقة من أغانيه الرومانسية، أبرزها “خد الغمرات”، إلى جانب عدد من أشهر أعماله القديمة، وحرص على العزف بنفسه على البيانو في لحظات تفاعل معها الجمهور بحرارة.



يُعد مروان خوري أحد أبرز الأصوات اللبنانية، لا سيما في عالم الرومانسية، وقد حقق مكانة متميزة كفنان شامل يجمع بين الغناء والتلحين وكتابة الكلمات. تعاون خلال مسيرته مع كبار نجوم الوطن العربي، من بينهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبد الله، وأصالة، مقدمًا لهم ألحانًا خالدة.



بدأ مشواره الفني كموزع موسيقي، وأصدر أول ألبوماته “كاسك حبيبي” عام 1987، إلا أن انطلاقته الحقيقية كمُلحن وكاتب كانت عام 1999، عندما قدّم ألحانًا ناجحة مثل “عز الحبايب” و*“على دلعونا”*.

ومن أبرز ألبوماته التي شكلت محطات مهمة في مسيرته: “خيال العمر، كل القصايد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسي، أنا والليل”، ليظل اسمه حاضرًا بقوة في وجدان جمهور الأغنية الرومانسية الراقية.