يا بختي.. رسالة منة القيعي لعمرو دياب بعد أول تعاون بينهما في "يابخته"



القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الشاعرة منة القيعي عن سعادتها بالتعاون لأول مرة مع النجم عمرو دياب في أغنية يابخته في أحدث ألبوماته ابتدينا

وكتبت منة القيعي عبر صفحتها الرسمية "يابختي" مشيرة لهذا التعاون الأول من نوعه في تاريخ الهضبة لكونها أول شاعرة يغني لها ونشرت صورة لها سابقة مكتوب عليها "يوما ما.. مع عمرو دياب" لتعبر عن فرحتها بتحقيق هذا الحلم.



أغنية "يا بخته" من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وميكس وماستر أمير محروس.



وتقول كلمات الأغنية:

مين في الدنيا دي أطيب منّا

ده اللي بيعرفنا بيدمنّا

مين في الدنيا دي أطيب منّا

ده اللي بيعرفنا بيدمنّا

دا احنا قلوب من بدري مسامحة

مهما حاولنا أو مثلنا

قولولي مين عاقل في الدنيا

يستحمل على خدنا دمعه

يا بخته يا بخته اللي تحبه قلوبنا

ويا بخته اللي يدوق من شوقنا، من شوقنا

ولّا يقرب، ولّا يقرب منّا

دا يا بخته يا بخته اللي تحبه قلوبنا

ويا بخته اللي يدوق من شوقنا، من شوقنا

ولّا يقرب، ولّا يقرب منّا

قابلنا، لو يوم عرفت تحب غيرنا

هتلف وهترجع تجيلنا

عيني يا عيني علينا يا عيني

دا ليلنا، رايق يا حظ اللي يعاشرنا

في فروق كتير بينهم وبينّا

عيني يا عيني علينا يا عيني

قولولي مين عاقل في الدنيا

يستحمل على خدنا دمعه

يا بخته يا بخته اللي تحبه قلوبنا

ويا بخته اللي يدوق من شوقنا، من شوقنا

ولّا يقرب، ولّا يقرب منّا

دا يا بخته يا بخته اللي تحبه قلوبنا

ويا بخته اللي يدوق من شوقنا، من شوقنا

ولّا يقرب، ولّا يقرب منّا

يا بخته يا بخته اللي تحبه قلوبنا

ويا بخته اللي يدوق من شوقنا، من شوقنا

ولّا يقرب، ولّا يقرب منّا

دا يا بخته يا بخته اللي تحبه قلوبنا

ويا بخته اللي يدوق من شوقنا، من شوقنا

ولّا يقرب، ولّا يقرب منّا