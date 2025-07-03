نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة المخرج خيري بشارة..الفيلم الكوميدي "آخر سهرة في طريق ر" لأول مرة الليلة على قنوات ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة أفلام١ ART لأول مرة الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء الفيلم الكوميدي السعودي "آخر سهرة في طريق ر" بطولة سامي حنفي، عبدالله البراق، خيري بشارة، في فؤاد، شيماء الطيب، ماجد الكعبي، تأليف وإخراج محمود صباغ.

تفاصيل فيلم “آخر سهرة في طريق ر ”

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والكوميديا في ليلة مجنونة، حول متعهد السهرات "أبو معجب" وأشهر مطربات الأفراح والبيوت في ماضي مدينة جدة الذهبي.

الفيلم يعاد عرضه غدا الجمعة الساعة ٢:٣٠ ظهرا، ويوم السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.