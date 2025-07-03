نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي فؤاد يفتح قلبه في "فضفضت أوي": أعتذار لكل من أسأت إليه دون قصد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفنان بيومي فؤاد بالاعتذار لجمهوره عن ما بدر منه أو أى سوء فهم خلال الفترة الماضية أثناء استضافته فى برنامج "فضفضت أوى" للمخرج معتز التوني، أحدث إنتاجات منصة Watch it الرقمية.

وقال بيومي فؤاد خلال الحلقة: "لو أنا مزعل أي حد سواء عنده حق أو معندوش فأنا آسف حقك عليا، وأنا مش بحب أي حد يكون زعلان مني حتى لو فاهمني غلط أو صح".

وروى بيومي فؤاد موقفًا خلال الحلقة أثناء طفولته قائلًا: "صاحبة البيت اللي في الزمالك زمان، خدتني معاها لنقطة الجزيرة، عشان أشهد زور على واحد ساكن فوقنا، وأنا كنت عيل صغير وقتها، الظابط مخدش أقوالي لأني كنت طفل وقتها، لما رجعت البيت أبويا ضربني، أبويا حنين أوي كان يضربني ويعيط".

وعن عمله مع خالد يوسف وعمرو سعد قال بيومي فؤاد: "اشتغلت ضيف شرف في فيلم دكان شحاتة، كومبارس متكلم، وخالد يوسف كان بيشرحلي وعمرو سعد نايم في المشهد، لقيته فتح عينيه وقالي إزيك يا بيومي، فاستغربت إنه عارفني لأن أمي لسة متعرفنيش حتى، قال لـ خالد ده يبقى نجم فنون جميلة وكنت بحضرله عروض الكلية زمان".

"فضفضت أوى" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.