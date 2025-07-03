نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة ” بتول الحداد ” تستغيث باكية:” حبيت برلماني مسيحي سنتين وبيطاردني دلوقتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستغاثت الفنانة الشابة بتول الحداد في لايف منذ ساعات على صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام” بالجمهور والمسئولين من أجل حمايتها من علاقة سابقة جمعتها ببرلماني مسيحي سابق.

تصريحات بتول الحداد



قالت بتول الحداد باكية:” كنت بحبه سنتين وهو بيحبني، وكنت دايما برجع وأقول أنه مينفعش وإن هو مسيحي وأنا مسلمة وإنه مش هينفع، اتفقت أنا وهو إننا منكملش عشان مش هينفع وبعدها جالي خطوبة اتنين من أصدقائي وعملي مشكلة والناس لما شافوه بياخدني من وسطهم اتخانقوا معاه وأنا نزلت جري قعدت في عربيتي عشان مش عارفة أروح فين

أضافت:” خايفة أروح بيتي وخايفة على نفسي. كلمته قلت له لو عندك مشكلة معايا تعالى حلها معايا وبلاش فضايح قدام الناس أنا معروفة وأنت معروف وبلاش تعمل كده ضربني في العربية وشي وارم ورقبتي وارم لدرجة أن الناس بتوع الباركينج شالوه من عليا “.

بتول الحداد تستغيث: عايشة تحت التهديد

تابعت قائلة:” عايشة تحت التهديد وطول الوقت بحاول أتكلم مع البني آدم ده لأنه طول الوقت بيبتزني ومعيشني في رعب ورهبة وانا طول الوقت بحاول اتكلم معاه واهدي الدنيا عشان أبقى عايشة في أمان بس أنا خلاص أنا يا إما هموت نفسي عشان أنقذ نفسي من البني آدم ده يا إما هو يبعد عني ويتعهد أنه يبعد عني”.

واختتمت قائلة:” فكرت أمشي برة البلد وأسافر بس أنا شغلي كله هنا أنا بقالي 13 سنة في مجال التمثيل من وأنا في سنة أولى معهد “.

