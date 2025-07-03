نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصاله تتصدر تريند جوجل تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت السوبر ستار أصاله مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد أستعراض شركة روتانا تفاصيل ألبوم أصالة الجديد ويتضمن الألبوم أغنيات منها: "مش وحشة" و"أحبك أكرهك"، واللتان تتعاون فيهما أصالة مع الموزع محمد مصطفى، إضافة إلى "ضريبة البعد"، و"كل التفاصيل"، و"أيها المواطن" التي كتب كلماتها ولحنها الفنان محمد الشرنوبي والمال السايب"، و"أنا هنساك"، و"عندي اكتفاء"، و"العنب الساقع"، و"كلام فارغ" التي كتبت كلماتها منة القيعي، ولحنها تامر عاشور، وقام بتوزيعها فهد.

يذكر أن تزوجت ثلاث مرات، الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011، وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام انفصالها عن زوجها طارق العريان حيث نشرت

و تعاونت أصالة مع كبار الشعراء والملحنين العرب ومنهم محمد رحيم ؛ وائل هلال ؛ خالد البكري.