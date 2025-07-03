نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يطلق ألبوم "ابتدينا".. بداية جديدة بمزيج عالمي وإيقاعات مبتكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق النجم العربي الأكبر على مستوى العالم، عمرو دياب، ألبومه الجديد "ابتدينا" رسميًا، والمتوفر الآن على جميع المنصات الموسيقية، ويعد هذا الألبوم أول إصدار لعمرو دياب بالتعاون مع شركة سوني ميوزك، وذلك بعد الإعلان عن الشراكة بينهما في أواخر عام 2024.

تفاصيل ألبوم “ابتدينا” لعمرو دياب

يضم الألبوم 15 أغنية، يستكشف فيها دياب أنماطًا موسيقية جديدة، حيث يمزج بين الإيقاعات اللاتينية، والهاوس، والأفروبيتس، والبوب المصري، إلى جانب أسلوبه المميز في إيقاع المقسوم، بطريقة مبتكرة وغير متوقعة، ويمثل "ابتدينا" مشروعًا يوسّع من خلاله دياب نطاق موسيقاه إلى جمهور عالمي أوسع، مع الحفاظ على جذوره الموسيقية التي جعلت منه اسمًا مألوفًا في كل بيت.

ويحمل الألبوم أيضًا تعاونات غير متوقعة وشخصية للغاية، من بينها ظهور خاص لأولاده جانا دياب وعبدالله دياب، كما يجمع الألبوم عمرو دياب من جديد مع الملحن والشاعر عمرو مصطفى، شريكه في كتابة عدد كبير من أغانيه القديمة.

هذا الألبوم هو بداية جديدة في مسيرة عمرو دياب الفنية، ويؤكد مكانته كأيقونة موسيقية عربية تتخطى الحدود والثقافات.