نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين يعلن مُشاركته ب5 أغاني في ألبوم عمرو دياب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الكاتب تامر حسين منذ دقائق قليله بوست من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه مشاركته بخمس أغاني في البوم عمرو دياب الجديد.

وكتب تامر حسين تفاصيل الأغاني من خلال المنشور: وقال تامر حسين، مِشارك ف ألبوم الفنان عمرو دياب ب ٥ أغاني.

خطفوني

كلمات تامر حسين، الحان عمرو مصطفى، توزيع أسامة الهندي، ماستر/م أمير محروس.

ياللا

كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، ماستر/م أمير محروس.

ماليش بديل

كلمات / تامر حسين، الحان / إسلام زكي، توزيع / عادِل حقي، ماستر/م أمير محروس.

دايمًا فاكـر

كلمات / تامر حسين، الحان / شادى حسن، توزيع / أحمد إبراهيم، ماستر/م أمير محروس.

إبتدينا

كلمات / تامر حسين، الحان / عمرو مصطفى، توزيع/ عادِل حقي، ماستر/م أمير محروس.

وتابع، وبأشكُر كُل زمايلي الصُناع اللى شاركونى ف أغانيا وأضافوا لي وباشكر أخي وصديقى الفنان عمرو دياب على ثقتهُ الغالية المُتجددة فيا، وأصبح رصيد أغانينا مع بعض 75 أغنية.

ويُعد “ابتدينا” تجربة جديدة في مسيرة عمرو دياب، حيث يجمع بين روح الأغاني التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.