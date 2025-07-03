بعد شغلها مؤشرات بحث جوجل.. تعرف على أحدث أعمال هاله صدقي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانه هاله صدقي مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد تقديمها بلاغ ضد شخص أساء لها على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الأجتماعي و تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من الفنانة هالة صدقي اتهمت فيه شخصا بالتشهير بها، وذكرت أنه أساء لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق ولهذا السبب يعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز وأحدث أعمال هاله صدقي....

قدمت الفنانه هاله صدقي في رمضان الماضي بمسلسلين قدمت من خلالهما نجاحًا كبيرًا وهما مسلسل قهوه المحطه و مسلسل اش اش، مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

جدير بالذكر أن مسلسل قهوة المحطة إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي - تامر مرسي - وأخرجه إسلام خيري ولعب بطولته النجوم أحمد غزي وبيومي فؤاد ورياض الخولي وأحمد خالد صالح وهالة صدقي وعلاء مرسي وفاتن موسى وغادة طلعت وحسن أبو الروس وعلاء عوض ونخبة كبيرة من النجوم.

مسلسل اش اش

و تدور قصة مسلسل اش اش حول، ترث «شروق» أو «إش إش» جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة من أجل إعالة أسرتها، رغم نجاحها في مجال الرقص، لكنها لا تحبه، وتبذل جهدًا في تعلّم اللغة الإنجليزية على أمل العمل كـ«كول سنتر» وتترك الرقص نهائيًا.

و تتغير حياتها عندما تتعرف على «مختار» وتدخل عالم عائلة آل الجريتلي، لتكتشف وجود خلاف قديم بين هذه العائلة مع والدتها وخالتها تسبب في تدهور أوضاع الأسرة ووقوعها في هذه الحياة الصعبة.

لتبدأ رحلة الانتقام ممن ظلموها وظلموا والدتها وخالتها في الماضي.

و إش إش هو مسلسل دراما تلفزيوني مصري، عُرض في شهر رمضان عام 1446 هـ (1 مارس 2025م)، من بطولة مي عمر، ماجد المصري وهالة صدقي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي