عرض عربي أول لفيلم " آية " للمخرجة ماية عجميه بمهرجان عمّان السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - إستعدادًا لانطلاقه في العالم العربي، طرحت شركة التوزيع MAD Solution بوستر من تصميمها لفيلم آية للمخرجة ماية عجميه زلامة وذلك قبل أيام من عرضه العربي الأول في الدورة السادسة من مهرجان عمّان السينمائي (2 - 10 يوليو) حيث ينافس بمسابقة الأفلام الروائية العربية الطويلة بعرضين خلال فترة المهرجان، يوم الأحد 6 يوليو الساعة 10 مساءً في تاج سينما - قاعة 4، ويوم الأربعاء 9 يوليو الساعة 8 مساءً بالهيئة الملكية للأفلام.

البوستر الخاص بالفيلم

البوستر الخاص بالفيلم يحمل الاسم العربي له ويتضمن البطلة الطفلة، آية، في مزيج من اللونين الأصفر والبني معبرين عن رحلة البطلة الشعورية التي تخوضها، وفيلم آية هو قصة نضج تشكلها مأساة آية البالغة من العمر 12 سنة وهي تتعامل مع الخسارة المفاجئة لأخيها الأكبر يونس، الذي تقاسمت معه رابطة قوية لا تنفصم. في خضم عملية حزن شديدة ومعقدة، تستعين إيا بمهاراتها الإبداعية وقدرتها على الصمود ودعم أصدقاء يونس للتكيف مع رحيله وشق طريقها نحو النضج، وهو بإنتاج بلجيكي تونسي مشترك.

فيلم "آية" كتبته وأخرجته المخرجة وكاتبة السيناريو البلجيكية التونسية الدنماركية ماية عجميه زلامة، ومن بطولة صفاء غرباوي، مهدي بوزيان، منير عمامرة، عدنان الهرواتي، صابر طابي، نيكولاس ماكولا، مهدي زيلما، ومونيا طيب. ومن إنتاج كوموكو وإنتاج مشترك بين كويتزالكواتل و1080 فيلمز، وعمل على إنتاجه كل من مارك جوينز (HERE، GHOST TROPIC) ونبيل بن يدير (ANIMALS)، وقام بتصويره جريم فانديكيركوف (HERE، GHOST TROPIC)، ومونتاج ديتر ديبنديل، وتصميم الإنتاج إيف مارتن.

و تتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.

إشادات نقدية

تلقى الفيلم عدة إشادات نقدية منها ما كتبته أورور إنجيلين لسينيوروب "آية هو فيلم يتألف من كلمات قليلة وإيماءات عديدة: أيادٍ ممدودة وأذرع تحتضن وتواسي"، ووصفته سيرين بربيرو من L’Économiste بأنه "عمل جريء لكنه رقيق، يذكرنا بقوة الوحدة في الأوقات الصعبة".

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، حيث فاز بتنويهين خاصين من لجنة تحكيم مسابقة أجيال 14+ الدولية للأفلام الطويلة، ولجنة التحكيم المستقلة لـ AG Kino - Gilde - Cinema Vision 14 plus، ثم شارك في المهرجان الدولي لسينما المؤلف ببرشلونة ومهرجان سيدني السينمائي الدولي.