نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برئاسة مصطفى كامل.. نقابة الموسيقيين تعلن إقامة عزاء لـ أحمد عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر، والذي غاب عن عالمنا أمس، وذلك تكريمًا لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

تصريحات مصطفى كامل

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن أخلاق وإخلاص الفنان الراحل، قائلًا: "النقابة ستظل تفخر بأبنائها أصحاب السيرة العطرة والسمعة الطيبة، أحمد عامر كان أحد النماذج المشرفة التي نفتخر بها، وسيفتقده الوسط الفني والإنساني كثيرًا".

واختتم مصطفى كامل: "اتخذنا قرار إقامة العزاء تقديرًا لقيمته ومكانته، ولما تركه من أثر طيب في قلوب زملائه ومحبيه، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان."