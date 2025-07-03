نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل "مملكة الحرير" لـ كريم محمود عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجاح كبير حققه مسلسل "مملكة الحرير" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يعرض على منصة "يانغو بلاي" وشاشة قنوات "on"، منذ عرض الحلقة الأولى في 29 يونيو الماضي، وذلك بسبب الحبكة الدرامية والتصوير الاحترافي والإنتاج الضخم والكثير من الأسباب التي ساعدت في نجاح هذا العمل.

وتعرض الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل "مملكة الحرير"، على شاشة قنوات "on" يوم الخميس الموافق 10 يوليو الجاري.

مسلسل مملكة الحرير

أبطال مملكة الحرير

يقود العمل النجم كريم محمود عبد العزيز في دور "شمس الدين"، الأخ الأكبر ذو الكاريزما الغامضة، وقد أثار ظهوره في الإعلان الرسمي مرتديًا عباءة سوداء وبضمادة على عينه حالة من الترقب والتساؤل حول أبعاد شخصيته.



وتجسد الفنانة أسماء أبو اليزيد دور "جليلة"، الأميرة القادمة من الماضي، التي تقلب موازين القوى داخل القصر وتكشف خبايا ما دام ظلت طي الكتمان. كما يشارك النجم أحمد غزي في دور الأخ الأصغر الطموح، بينما يقدم عمرو عبد الجليل شخصية "الدهبي"، حكيم المملكة وصانع القرارات في الظل، الذي يتحكم بمسارات اللعبة من خلف الستار.

قصة مملكة الحرير

في إطار تاريخي خيالي، تدور أحداث مسلسل "مملكة الحرير" في زمن تعيش فيه المملكة على حافة الانهيار بعد وفاة الحاكم. يجد الأبناء الثلاثة أنفسهم أمام مواجهة شرسة على العرش، وسط صراعات داخلية ومكائد خارجية، إلا أن مجرى الأحداث ينقلب تمامًا مع ظهور الأميرة الغامضة "جليلة"، القادمة من زمنٍ آخر، حاملة أسرارًا مدفونة من الماضي تهدد بكشف حقائق خطيرة عن العائلة المالكة.



المسلسل لا يقتصر على صراع الحكم، بل يغوص عميقًا في النفس البشرية، كاشفًا تعقيدات الطموح، وتقلبات الخيانة، وتساؤلات المصير، من خلال حبكة متعددة الطبقات، تتشابك فيها الدوافع والمصالح بتوازن درامي مشوّق.