تعرف على موعد طرح ألبوم رامي صبري الجديد "أنا بحبك أنت"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان رامي صبري لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، والتي تحمل اسم "أنا بحبك أنت"، وذلك ضمن أعماله لـ صيف 2025، وذلك يوم 17 يوليو الجاري، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات تجمع بين الرومانسية والدرامية.

صناع أغاني ألبوم رامي صبري الجديد "أنا بحبك أنت"

«بستغرب أنت» كلمات تامر حسين، ألحان على شعبان، توزيع طارق توكل.

«حلوة» كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع طارق توكل.



«بحكيلك عن الأيام» كلمات أدهم معتز، ألحان حسام حبيب، توزيع أسامة الهندي.

«فقدت الأمل فيكي» كلمات عمرو المصري، ألحان رامي صبري، توزيع عمرو الخضري.



«أنا بحبك أنت» كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي صبري، توزيع أسامة الهندي.



«تيجي نتصور» كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع طارق توكل.



«العوض على الله» كلمات محمد عاطف، ألحان رامي صبري، توزيع طارق توكل.

«بقلبي معاك» كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أسامة الهندي.



«بياع» كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري، «غلطان» كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري.



آخر أعمال الفنان رامي صبري

يُذكر أن آخر أعمال رامي صبري الغنائية كانت أغنية «الحب عيبنا»، والتي جاءت كتتر لمسلسل «وتقابل حبيب» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وهي من كلمات كريم فهمي، وألحان عمرو الشاذلي.