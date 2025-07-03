في هذا الموعد.. مروان خوري يحيي حفلًا غنائيًا في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان مروان خوري لإحياء أحدث حفلاته الغنائية في أوبرا دبي،أول شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متميزة ومتنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

أحدث أعمال مروان خوري

يشارك أن آخر أعمال الفنان مروان خوري أغنية “أنت كما أنت” والأغنية من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.



نبذة عن مروان خوري

ويُعد مروان خوري من أبرز فناني جيله، حيث لا يقتصر حضوره على الغناء فقط، بل لمع أيضًا كملحن وكاتب كلمات، وقدّم أعمالًا لعدد من كبار نجوم الوطن العربي مثل ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله، وأصالة. بدأت مسيرته كموزع موسيقي، وأصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" عام 1987، قبل أن تنطلق رحلته كمُلحن ناجح عام 1999.