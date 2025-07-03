نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تشوق الجمهور لأحدث ألبوماتها الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت الفنانة أصالة جمهورها ومتابعيها، لأحدث ألبوماتها الغنائية، والتي تحمل اسم "ضريبة البعد"، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت أصالة البرومو التشويقي للألبوم، وأرفقت به تعليقًا:" ألبوم ضريبة البعد.. جاهزين".

تفاصيل ألبوم “ضريبة البعد”

وتأتي اسماء الأغنيات كالآتي وهم: (كلام فارغ، ضريبة البعد، عندي اكتفاء، مش وحشة، أيها المواطن، المال السايب، أنا هنساك، العنب الساقع، أحبك أكرهك، كل التفاصيل)

شارك في صناعة الألبوم مجموعة متميزة من الشعراء والملحنين، بينهم: (محمود عليم، منة القيعي، أحمد المالكي

،مصطفى العسال، مصطفى حدوتة، أحمد حسن راؤول، عمرو الشاذلي، الملحن الراحل محمد عبدالمجيد، إسلام الجريني، جابر جمال، كما يحتوي الألبوم على أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، محمد الشرنوبي).