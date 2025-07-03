نورهان تقدم حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرارًا لفعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، تستعد الفنانة نورهان شعيب لتقديم حفل ختام أنشطة المهرجان، في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار فعاليات الدورة الـ18 للمهرجان، التي تُقام هذا العام تحت شعار «المهرجان القومي للمسرح.. في كل مصر»، برئاسة الفنان محمد رياض، وإدارة الفنان عادل عبده.

ويُقام الحفل في قصر ثقافة الأنفوشي، بحضور محافظ الإسكندرية، إلى جانب عدد من رموز الحركة المسرحية والفنية بالمحافظة، ولفيف من النقاد والإعلاميين والجمهور، وخلال الحفل كل مدربي الورش والمشاركون في تقديم الندوات، وستعرض مسرحية «Newsies» إخراج حسام قشوة، وهي المسرحية الفائزة باربعة جوائز في الدورة السابعة عشرة.

المهرجان القومي للمسرح المصري

يُعد المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات المسرحية الرسمية في مصر، وقد انطلقت دورته الأولى عام 2006 بهدف دعم وتوثيق وتكريم الحركة المسرحية المصرية بكافة أطيافها ومؤسساتها، الرسمية والمستقلة والجامعية والخاصة. كما يسعى المهرجان إلى تقديم بانوراما سنوية شاملة لأبرز العروض التي قُدمت خلال العام في مختلف أرجاء مصر، وتكريم رموز الفن المسرحي الذين أثروا في الحركة المسرحية محليًا وعربيًا.