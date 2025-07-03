بيومي فؤاد: "دخلت فنون جميلة.. واشتغلت كومبارس متكلم"

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان الكوميدي بيومي فؤاد ضيف برنامج "فضفضت أوى" الذى يقدمه المخرج معتز التوني، على منصة Watch it الرقمية، أحدث إنتاجاتها الأصلية، في سابع حلقاته، أمس الأربعاء، وتحدث خلال الحلقة عن العديد من الموضوعات الشخصية والعملية.

تصريحات بيومي فؤاد



وقال بيومي فؤاد: "أبويا كان نفسه حد من ولاده يدخل كلية فنون جميلة عشان هو كان شغال موظف تقيل هناك، وفعلا جبت مجموع عالي في ثانوية عامة ودخلتها، واشتغلت شغلانات كتير قبل التمثيل".

وتابع: "اشغلت في ترميم اللوحات، وشاركت في ترميم عدد كبير من اللوحات وكانت شغلانة ممتعة جدا رغم تعبها، وبعدين بدأت أخد خطوات بسيطة نحو التمثيل، وكان الخطوة الأولى من المسرح".



وأضاف، قائلا: "اشتغلت ضيف شرف في فيلم دكان شحاتة، كومبارس متكلم، وخالد يوسف كان بيشرحلي وعمرو سعد نايم في المشهد، لقيته فتح عينيه وقالي إزيك يا بيومي".