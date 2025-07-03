لهذا السبب.. سارة سلامة تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة سارة سلامة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت الفنانة جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أحدث جلسة تصوير لها.

إطلالة ساحرة سلامة



واختارت سارة سلامة شاطئ البحر مكانا لجلسة التصوير، وأطلت فيها بإطلالة صيفية حازت إعجاب متابعيها.



آخر أعمال سارة سلامة

يُذكر أن سارة سلامة شاركت مؤخرًا في مسلسل "نقطة سودة" الذي عُرض في 2024 على قنوات MBC ومنصة "شاهد"، وقد أثارت ضجة بتغير واضح في ملامحها داخل العمل، مما دفع الجمهور للتساؤل عن خضوعها لتجميل.