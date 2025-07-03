مهندس ديكور.. تفاصيل شخصية أحمد فهمي في أحمد وأحمد

القاهرة - محمد ابراهيم -

يُجسد النجم أحمد فهمي دور مهندس ديكور في فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يشاركه بطولته النجم أحمد السقا، وتم عرض الفيلم لأول مرة مساء أمس في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "فيلم سكوير" للمنتج أحمد بدوي.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "أحمد" التي يقدمها أحمد فهمي، وهو مهندس ديكور يعمل في إحدى دول الخليج، ويشهد الفيلم مشهدًا كوميديًا لافتًا يجمعه بالفنان أوس أوس والممثل السعودي إبراهيم حجازي. وتتطور الأحداث بعودة "أحمد" إلى مصر بهدف التقدم لحبيبته جيهان الشماشرجي، التي تجسد دورها الفنانة ضحى.

قصة فيلم أحمد وأحمد



وتدور قصة فيلم أحمد وأحمد في إطار كوميدي، حيث يجسد الفنان أحمد السقا دور خال أحمد فهمي، ويعيشان سويا ويتعرضان للكثير من الأزمات، والتي يتغلبون عليها سويا في إطار اجتماعي كوميدي لا يخلو من الأكشن، والفيلم سيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله.





أبطال فيلم أحمد وأحمد



ويعتبر فيلم أحمد وأحمد هو أول تعاون فني بين أحمد السقا وأحمد فهمي، ويشاركهم البطولة عدد من النجوم، حيث تلعب الفنانة جيهان الشماشرجي دور البطولة النسائية في الفيلم، بالإضافة إلى حاتم صلاح، محمد لطفي، رشدي الشامي، والفيلم من إخراج نادر أحمد جلال.

كلمات أغنية أحمد وأحمد



يا احمد، يا احمد، يا احمد

ايه؟

يا احمد

في ايه؟



بقى كل شوية تجيب رجلية في منكش ليه

يا احمد

في ناس بياعة ماتسوى بتاعة بربع جنيه

يا احمد

دا تدي صباعك يكلوا دراعك باللي عليه

لا لا لأ دول ناس مش جدعة

وغاويين خدعة هنعمل ايه

الناس فيها ايه

الناس فيها ايه

عملين كدا ليه

عملين كدا ليه

عملين كدا ليه

يا ولاد الايه



تستاهل الشقى اه يا احمد

يا احمد

وهقولك حاجة بقى بقى يا احمد

دمك شربات حلو وعضلات

وابن اصول والله يا احمد

يا احمد

وانا اصلي بموت فيك كده كده يا احمد

يا احمد

انا بعشقك كدا كدا أو ي يا احمد

علشان عسول ولذيذ على طول

ومعاك انا كده كده يا احمد

يا احمد، يا احمد

يا احمد، يا احمد.