تغييرات جذرية في "وتر حساس 2".. غادة عادل بديلة لصبا مبارك وغياب أحمد جمال سعيد وجنا الأشقر

القاهرة - محمد ابراهيم -



يشهد الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، الذي ينطلق تصويره منتصف يوليو الجاري تمهيدًا لعرضه عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم الأوف سيزون، تغييرات ملحوظة في طاقم العمل، حيث يغيب عدد من النجوم الذين شاركوا في الجزء الأول لأسباب مختلفة، بالتزامن مع انضمام وجوه جديدة لتجسيد شخصيات ستُضاف إلى تطورات الأحداث في الموسم الجديد.

القائمة الجديدة لوتر حساس



يشهد الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" تغييرات ملحوظة في قائمة أبطاله، أبرزها غياب النجمة صبا مبارك، التي اعتذرت عن عدم المشاركة بسبب انشغالها بعدة ارتباطات فنية، ليتم الاستعانة بالنجمة غادة عادل لتجسيد دور البطولة بدلًا منها. كما يغيب عدد آخر من أبطال الجزء الأول، من بينهم الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية "ليلى"، والتي انتهى دورها بالقتل، بالإضافة إلى الفنان أحمد جمال سعيد الذي لعب دور "مازن"، حيث لن يظهر في الجزء الثاني بعد دخول شخصيته السجن بتهمة قتل "ليلى".

قصة مسلسل وتر حساس

ينتمي مسلسل وتر حساس إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية، حيث تدور قصة مسلسل وتر حساس في إطار درامي إجتماعي، حيث تجسد الفنانة المتألقة صبا مبارك شخصية دكتورة تجميل لديها مركز تجميل، وذلك ضمن أحداث مسلسل وتر حساس، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل وتر حساس



يشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.