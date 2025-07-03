مريم الجندي راقصة ورسامة في "فلاش باك".. وتكشف كواليس تعاونها مع أحمد خالد صالح

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت الفنانة الشابة مريم الجندي تصوير أولى مشاهدها في حكاية "فلاش باك"، ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، والتي تشاركها بطولتها مع النجم أحمد خالد صالح، في تجربة درامية مكونة من خمس حلقات.

تفاصيل شخصية مريم الجندي

وتجسد مريم خلال الحكاية شخصية فنية مركبة تجمع بين الرقص والرسم، حيث تلعب دور "مريم"، الراقصة والرسامة وزوجة أحمد خالد صالح ضمن الأحداث، مؤكدة أن الشخصية ثرية ومليئة بالتفاصيل الإنسانية والدرامية.

وكشفت مريم الجندي أن عنوان المسلسل جذبها بشدة منذ اللحظة الأولى، مؤكدة أنها تؤمن بمقولة "ما تراه ليس كما يبدو"، وترى أنها تعكس الواقع في كثير من الأحيان. كما عبرت عن سعادتها بالتعاون للمرة الأولى مع أحمد خالد صالح، مشيدة بأدائه واحترافيته داخل اللوكيشن.

وأشادت مريم بالأجواء الداعمة التي خلقتها الشركة المنتجة، مشيرة إلى أن جميع الإمكانيات وُفرت من أجل خروج العمل بأفضل صورة، كما عبرت عن تقديرها لفكرة المسلسل، الذي يضم 7 حكايات متنوعة، مؤكدة أن كثرة عدد الشباب في بطولات الحكايات يخلق حالة من التكامل والتنوع، وليس التنافس.

تفاصيل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 35 حلقة، ويضم 7 حكايات، كل حكاية تمتد لـ5 حلقات بفريق عمل مستقل.

وتأتي حكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، عمرو صالح، وهي من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم الصيف عبر الشاشات والمنصات الرقمية.