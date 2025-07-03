نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على أنغام قدها..تامر حسني يهنئ ليلى وملك زاهر بيوم تخرجهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هنأ تامر حسني ليلى زاهر وملك في يوم تخرجهم، حيث حرص على التواجد وغناء عدة أغاني من أبرزها "قدها ".



ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري فيديو من اليوم معلقًا:"يوم فرحك يا ليلي كنت مسافر غصب عني، بس النهاردة الفرحة اتنين ملك وليلى، في يوم واحد بيتخرجوا من الجامعة، ملك وليلى ولادي اللي كانوا أطفال صغيرين أوي في فيلم عمرو وسلمي2".

واضاف:"النهاردة أنا فعلا مش مصدق إني بغني في تخرجهم، وجانبي باباهم النجم الكبير صديق العمر وحبيبي أحمد زاهر، تعيش وتفرحهم ياحبيبي، مبروك ملك وليلي وكل دفعتهم وكل خرجين مصر والوطن بشكل عام".

تفاصيل ألبوم لينا ميعاد



سبق وطرح تامر حسني أول 3 أغاني من ألبوم "لينا ميعاد "، كانت الأولى "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت لتامر حسني ويشاركه في الغناء رضا البحراوي، وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع عمرو الخضري، والأغنية الثانية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية، بينما الأغنية الرابعة "حبيبي تقلان" وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.

أحدث أعمال تامر حسني

ويعرض لتامر حسني حاليًا فيلم ريستارت بجميع دور العرض، وتدور الأحداث حول "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، ويحلم بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح. لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.