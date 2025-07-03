وجودك بيخلي اليوم مميز.. رسالة ليلى زاهر لـ تامر حسني

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت ليلى زاهر على تقديم رسالة لتامر حسني بعد حضوره حفل تخرجها.



ونشرت ليلى زاهر عدة صور لها معه معلقة:" شكرا من قلبي يا تيمو على المفاجاة الحلوة دي، بجد نورتنا وفرحتنا، وكنت معانا في يوم مهم جد لينا، وجودك لوحده كان كفاية يخلي اليوم ده مميز أكتر ما هو”.



زفاف ليلى زاهر وهشام جمال



ومن ناحية أخرى، احتفلت ليلى أحمد زاهر بزفافها على هشام جمال يوم الأربعاء 23 أبريل في حفل كبير أمام هرم سقارة، وظهرت ليلى في بداية حفل الزفاف وهي ترتدي الفستان وملحق به ذيل طويل من التول وطرحة، ولكنها استغنى عن الذيل والطرحة، لتظهر خامة الفستان من الدانتيل الفاخر المرصع بالكريستالات اللامعة.

آخر أعمال ليلى زاهر



بينما كان آخر أعمال ليلى زاهر، هو مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة الفنانة الشابة سلمى أبوضيف في أول بطولة مطلقة لها، ويشاركها كلًا من انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.



وايضا شاركت في مسلسل "تلت التلاتة" الذي عرض في رمضان 2023. المسلسل كان من بطولة غادة عبد الرازق، محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، وليلى أحمد زاهر، وتأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح. وقد لاقى المسلسل نجاحًا ملحوظًا، وأبرز موهبة ليلى الفنية بشكل مميز.