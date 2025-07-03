عبد الباسط حمودة يرثي أحمد عامر: "محترم ومؤدب.. عمره ما شرب سيجارة وكان بيجري لعياله"

القاهرة - محمد ابراهيم -

عبّر الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة عن حزنه الشديد لرحيل المطرب الشاب أحمد عامر، الذي توفي بشكل مفاجئ، ما أثار حالة من الحزن بين جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني.

وفي فيديو مؤثر نشره عبر حسابه على "تيك توك"، قال عبد الباسط:

"صحيت على خبر مؤلم جدًا.. أحمد عامر ابني، إنسان محترم ومؤدب، حزنت عليه أوي. كان بيخاف يشرب ميه ساقعة، عمره ما قرب من السيجارة، وأقسم بالله ما شربها في حياته، وكان بيخلص شغله ويجري على بيته علشان عياله".

وتابع قائلًا:

"أحمد عامر أسطورة مش هتتكرر، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة. كان من الشخصيات الراقية والمحترمة جدًا، وكلنا بندعيله بالرحمة. البقاء لله، وده قدر ربنا".

وكان خبر وفاة المطرب أحمد عامر قد صدم جمهوره ومحبيه، بعد أن رحل بشكل مفاجئ أمس، تاركًا خلفه حالة من الحزن والأسى في الأوساط الفنية والشعبية.