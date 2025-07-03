صبا مبارك تدافع عن شيرين عبد الوهاب: "لما بسمع صوتها بدمّع.. وهي أسطورة حقيقية"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت الفنانة الأردنية صبا مبارك عن دعمها الكبير للمطربة شيرين عبد الوهاب، في ظل الانتقادات التي طالت الأخيرة عقب حفلها الأخير في مهرجان موازين بالمغرب، والذي اتُّهمت فيه بعدم احترام الجمهور.

وفي تصريحات تليفزيونية، وصفت صبا شيرين بأنها "صاحبة صوت مميز وأسطورة حقيقية"، مضيفة: "لما بسمع صوتها بدمّع، بس أنا ما حضرتش حفلها في موازين، وممكن كانت بتمر بظروف صحية معينة. أنا بدعيلها ترجع أقوى من الأول، وهي وراها جمهور ضخم بيدعمها".

على صعيد آخر، اعتذرت صبا مؤخرًا عن استكمال بطولة الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، ليتم الاستقرار على الفنانة غادة عادل لتقديم الدور بدلًا منها. وتستعد حاليًا لتصوير مسلسل جديد من تأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج شركة أروما، والتي بدأت بالفعل في ترشيح باقي فريق العمل تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

