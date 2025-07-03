نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يكشف كواليس انسحابه من جمعية المؤلفين والملحنين: "أنا مش فرنسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوضح الفنان رامي جمال الأسباب الحقيقية وراء المنشور الذي أثار الجدل مؤخرًا، والذي وجه فيه انتقادات مباشرة لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية، قائلًا في ختامه: "أشوف وشكم بخير".

وفي تصريحات تلفزيونية، قال رامي:

"جمعية المؤلفين والملحنين المصرية من المفترض أن تكون وسيطًا لتحصيل حقوقنا من جمعية ساسيم الفرنسية، لكنها بدأت تتنازل عن هذه الحقوق تدريجيًا، وأصبحت غير قادرة على حمايتنا كملحنين، خاصة بعد فرض خصومات ضريبية تصل إلى 7%".

وأضاف:

"من بعد يوم 16 أبريل، فوجئنا بخصم 25% من إيراداتنا من فرنسا، وكأننا مواطنون فرنسيون، رغم أننا موقّعون على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي. فأصبحنا ندفع ضرائب في مصر وفرنسا في الوقت نفسه".

ووجّه رامي رسالة واضحة:

"أنا مش فرنسي، أنا رجل مصري. ولو الجمعية مش قادرة تثبت ده، يبقى تسيبنا في حالنا".

تعاونات جديدة وتحضيرات فنية

في سياق آخر، يواصل رامي جمال تحضير ألبومه الجديد، متعاونًا مع نخبة من الشعراء والملحنين، من بينهم مصطفى ناصر، حيث قدّما سويًا تتر مسلسل "البنون" بعنوان "وسط الوشوش"، وهو أول تتر تلفزيوني في مشوار رامي، من ألحانه وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة.

وينتظر جمهور رامي جمال عددًا من المفاجآت الغنائية التي سيُعلن عنها قريبًا.