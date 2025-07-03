نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه «من ضهر راجل» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "من ضهر راجل" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه «من ضهر راجل»

وشارك رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الملصق الترويجي للأغنية، وعلق: "في ناس واقفين في ضهري وبيسندوني.. وفي ناس بترغي في ضهري ولا يشغلوني".

تفاصيل اغنيه «من ضهر راجل»

الأغنية تعكس استمرار رمضان في تقديم أعمال موسيقية تحمل طابعًا شخصيًا واضحًا، متكئًا على لغة الشارع وتعبيراته، وتأتي الاغنيه امتدادًا لسلسلة من الأغاني التي طرحها محمد رمضان خلال السنوات الماضية، أغنية "من ضهر راجل" من كلمات حازم إكس، ألحان حازم إكس وإسلام ساسو، وتوزيع إسلام ساسو.

كلمات أغنية «من ضهر راجل»

في ناس معاك عشان مش عايزة غيرك

وناس معاك علشان مش لاقية غيرك

اللهم صلي عالنبي

يا ساتر استرها

ومتحوجناش لغيرك

أسد أسود البلد

وزعيم غابتهم

نكشوني عاشوا في نكد

قليت راحتهم

الطلقة أنا اللي ضاربها

وعارفة طريق صاحبها

أعدائي نفذ رصيدها

طب هما فينهم

أعيش راجل من ضهر راجل

أعيش جدع من ضهر جدع

أعيش وخيري على كل راجل

قال عليا كلام مش جدع

أعيش راجل من ضهر راجل

أعيش جدع من ضهر جدع

أعيش وخيري على كل راجل

قال عليا كلام مش جدع

في ناس واقفين في ضهري.. وبيسندوني

وفي ناس بترغي في ضهري.. ولا يشغلوني

نقل الكلام شغلتهم.. ستاتهم أرجل منهم