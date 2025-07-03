نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. إيهاب توفيق يُحيى حفلا غنائيا فى المعادى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان إيهاب توفيق لإحياء أحدث حفلاته الغنائية غدا في المعادي ضمن حفلات صيف 2025.

إيهاب توفيق يُحيى حفلا غنائيا فى المعادى

ويقدم إيهاب خلال حفله بالمعادي باقة متميزة من أغنياته الشهيرة والمحببه للجمهور.

اخر اعمال إيهاب توفيق

وكان اخر اعمال إيهاب توفيق هو ظهوره في اغنية مسلسل عايشة الدور، مع دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

وايضا طرح مؤخرًا النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه التى تحمل اسم "سيبك من قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

كلمات اغنية "سيبك من قال"

سيبك مين قال

سيبك مين حكي

لما بشوفك قلبي يدق واحس بتكتكه

سيبك مين قال سيبك

سيبك من حكي

لما بشوفك قلبي يدق واحس بتكتكه

انا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة

أنا من غرامك خلاص قلبي اشتكى

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة

ياللي ملكت قلبي وغيرت المملكة غيرت المملكة

يا حتة بونبونى

رموشك سحروني

عيونك وعيونى

بيقولوا احلى كلام

فى الاحلام نادوني

بالعالم خطفوني

يا ناس اعذروني لو جنني الغرام