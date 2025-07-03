نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقه.. علي الحجار يحتفل بعيد زواجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان علي الحجار عبر حسابه بموقع انستجرام، بعيد زواجه الـ 23 في الإسكندرية، معبرا عن حبه وارتباطه بزوجته.

علي الحجار يحتفل بعيد زواجه

ونشر الحجار صورة تجمعه بزوجته، وعلق عليها: "ياإسكندرية والحب تاني وتالت ورابع، وتلاتة وعشرين سنة جواز وسعادة أنا وهدي وبجد حاسس اننا مع بعض من يوم مااتولدنا".

أحدث حفلات على الحجار

سبق، وأحيا الفنان علي الحجار احدث حفلاته فى ساقية الصاوي في شهر مايو الماضي.

اخر اعمال علي الحجار

وكان اخر اعمال علي الحجار هي أغنية بعنوان «بخاف من عيد ميلادي»، والذي طرحت على طريقة الفيديو كليب باستخدام الـAI، وتروي الأغنية قصة تقدم الرجال في العمر، من الطفولة والمراهقة والشباب وحتى سن الرشد، ثم الشيخوخة، بين البراءة والأحلام والبحث عن الذات والتأقلم مع الحياة وضغوطها

وايضا طرح أغنية بعنوان أنا دمي حر أنا مصراوي، وهي من كلمات محمد حارس وألحان ممدوح صلاح وتوزيع وليد مصطفى، واستعرضت الأغنية مشاهد من جمال مصر، وبعض الشخصيات التي أثرت في بعض المجالات.

وايضا شارك في "مش روميو وجولييت" هي تجربة فنية فريدة من إعداد محمد السوري وعصام السيد، وصياغة شعرية للشاعر أمين حداد، وإخراج المخرج الكبير عصام السيد. وساهم في نجاح العرض فريق مبدع في جميع التفاصيل الفنية، حيث جاءت الموسيقى والألحان بتوقيع أحمد شعتوت، والاستعراضات من تصميم شيرين حجازي، والديكور من إبداع محمد الغرباوي.