نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشيخ عن وصية أحمد عامر بحذف أغانيه: "يا بخته أنه فكر في كده" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب طارق الشيخ، عن وصية أحمد عامر بحذف أغانيه حيث أوصى مدير أعماله بحذفها جميعًا من منصات الموسيقى الرقمية، وأيضًا المطربين الذي تعاون معهم مثل حمو بيكا وشحتة كاريكا، معقبًا: "يا بخته أنه عمل كده".

وتابع طارق الشيخ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2": وصية أحمد عامر بأنه حذف أغانيه يا بخته باللي عمله علشان سيرته تكون طيبه مش سيرة الفن، وهوصي أولادي بعد عمر طويل أني أحذف أغانيا وفي ناس حافظة كلمات الأغاني بتاعتي، سيرة أحمد هتكون طويلة والأغاني مش بتخلد صاحبها، في ناس عملت أغاني وحشة وفيها كلام خارج وهو الحمد لله معملش كده".

وأوضح طارق الشيخ بأنه شعر بالصدمة عندما سمع نبأ وفات المطرب أحمد عامر، كونهما كانا متفقين على الغناء سويًا في حفل زفاف بالمنصورة، والشخص عبارة عن سمعته وسط أصدقاؤه، مشيرًا إلى أن احمد عامر دُفن منذ وقت قصير.



