نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشخ يتحدث عن وصية أحمد عامر ويعلق على مهنة الغناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المطرب طارق الشيخ، عن آخر مكالمة جمعته بالراحل أحمد عامر حيث تحدث معه أول أمس وأبلغه الأخير بأنه سيذهب لإحياء حفل في الرياض ثم جمعهما حفل زفاف في المنصورة.



وتابع طارق الشيخ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2": أن أكثر ما كان يميز أحمد عامر هو أنه لا يشغل باله سوى بنفسه ولا يفكر سوى في أولاده ولا يهتم بالقيل والقال فهو كان محبًا للغناء، وكان دائمًا ما يقول بأن مهنة الغناء لم تكن مضمونة وذلك على حد وصفه.



وأضاف طارق الشيخ: "شغلنا مش مضمون النهارده فوق وبكرة تحت، إحنا بنشتتغل على حسب مزاج الناس، لو حالتهم كويسة أو ظروفهم المادية مقتدرة بيعملوا فرح أو عيد ميلاد، لكن لو الناس ظروفها وحشة مش هتعمل حاجة.. إحنا شغالين على حسب مود الناس وظروفهم".



وأشار طارق الشيخ، إلى أن الراحل أحمد عامر صديقه المقرب وكان دائمًا ما يغني أغانيه في المناسبات وحفلات الزفاف، والوسط الفني حزين على رحيله والجميع نعاه بكلمات مؤثرة، وهو لا يقارن نفسه بأحد لذلك فهو محبوب من الجميع، على عكس المطرب الذي يشغل نفسه بغيره.