نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت مادلين طبر بثورة 30 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة مادلين طبر بثورة 30 يونيو،وذلك من خلال ارتدائها البدلة العسكرية لفيلم “الطريق إلى إيلات”، وذللك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “مادلين” على الصورة قائلة:"كل ٣٠ يونيو ومصر بخير

ينتابني نفس التاجج وكأني طايرة.. صخب وحيويه وتحدى وارحل وحكم الإخوان الفاشل لا لحكم المرشد وفي الشارع لساعات ومش خايفين..منفجرين..من الضغط.وصوت السيسي وانتشار الدبابات. وتحيا مصر".

تفاصيل شخصية مادلين طبر في “وصمة عار”

في خطوة مفاجئة وجريئة، أقدمت الفنانة مادلين طبر على تغيير جذري في شكلها، حيث تخلّت عن شعرها الطويل واعتمدت قصة قصيرة جدًا باللون الأبيض الطبيعي، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا التحول جاء استعدادًا لدورها في حكاية "وصمة عار"، وهي الحكاية الثالثة من مسلسل "أسود باهت" المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025.

"روقة".. امرأة غامضة بوجهين!

كشفت مادلين طبر عن تفاصيل شخصيتها في الحكاية، مؤكدة أن "روقة" سيدة أعمال تمتلك مركز تجميل كبير في الإسكندرية، لكنها تحمل ماضٍ غامض وأسرارًا سوداء تنقلب ضدها فجأة. وأوضحت أن الدور تطلّب منها تغييرًا جذريًا في شكلها، خاصة أن الشخصية بعيدة تمامًا عن الصورة النمطية للمرأة الناجحة، فهي أنانية، تعيش لنفسها، لكنها تضطر لمواجهة ماضيها القاسي عندما يفتح صندوق ذكرياتها القديم.

وأضافت مادلين: "لم أتردد لحظة في التضحية بشعري الطويل، لأن الدور قوي ومؤثر، وسيكون نقطة تحول كبيرة في مسيرتي الفنية".

كواليس المسلسل.. نجوم وأحداث مشوّقة

تأتي حكاية "وصمة عار" ضمن مسلسل "أسود باهت"، وهو عمل درامي مكوّن من ثلاث حكايات منفصلة، حيث تشارك فيه مجموعة من النجوم، من بينهم:

نسرين طافش، محمد لطفي، حسني شتا

إبراهيم السمان، بسنت حاتم، صولا عمر

المسلسل من تأليف كريم سرور وإخراج ممدوح زكي، وتعرضه قنوات نايل دراما والنهار خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

بوستر جريء.. والجمهور في صدمة!

لم تكتفِ مادلين طبر بالتحول في مظهرها، بل ظهرت أيضًا على بوستر الحكاية بإطلالة قوية غير مألوفة، مما زاد من تشويق الجمهور للعمل. تفاعل المتابعون مع الصورة بشكل واسع، حيث انقسمت الآراء بين من أشاد بجرأتها، ومن اعتبر أن المظهر الجديد غير ملائم لها.

"لماذا غيّرت شكلها بهذا الشكل؟ هل تستحق الشخصية كل هذا التغيير؟".. أسئلة كثيرة طرحها الجمهور، لكن مادلين أكدت أن الدور سيكون من أقوى أدوارها الدرامية على الإطلاق، وأن الشكل الجديد يخدم القصة بشكل كبير.